В российском Сочи сработали сирены: что произошло

Ливень в российском городе Сочи. Фото: российские СМИ

В российском городе Сочи сработала система экстренного оповещения из-за затопления в результате сильных ливней. Улицы затопило, вода попала в жилые дома.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что 9-10 июля в Сочи передавали сильные ливни с опасным повышением уровня воды в реках. Так, там выпало до 100 мм осадков.

"В социальных сетях уже начали появляться видеозаписи подтоплений на улицах в Адлерском районе Сочи и на федеральной территории Сириус. На некоторых кадрах видно, как вода заходит в подъезды жилых домов и в салон автобуса", — рассказывают росСМИ.

Кроме того, из-за подтопления на реке Херота сработали датчики неблагоприятного уровня воды. Была автоматически включена система оповещения. Издание добавило, что несколько самолетов из-за непогоды в Сочи пошли на запасной аэродром.

Также местные власти уверяют, что вода начала спадать естественным путем, пострадавших нет.

Напомним, что 9 июля в российском городе Сочи сильный ливень повлек за собой наводнение, которое сносит все на своем пути. Так, на одной из улиц даже образовалась плотина из десяти автомобилей.