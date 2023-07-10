У російському Сочі спрацювали сирени: що сталося

Злива в російському місті Сочі. Фото: російські ЗМІ

У російському місті Сочі спрацювала система екстреного сповіщення через затоплення внаслідок сильних злив. Вулиці затопило, вода потрапила до житлових будинків.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що на 9-10 липня в Сочі передавали сильні зливи з небезпечним підвищенням рівня води в річках. Так, там випало до 100 мм опадів.

"У соціальних мережах вже почали з'являтися відеозаписи підтоплень на вулицях в Адлерському районі Сочі та на федеральній території Сіріус. На деяких кадрах видно, як вода заходить до під'їздів житлових будинків та до салону автобуса", — розповідають росЗМІ.

Крім того, через підтоплення на річці Херота спрацювали датчики несприятливого рівня води. Було автоматично включено систему оповіщення. Видання додало, що кілька літаків через негоду в Сочі пішли на запасний аеродром.

Також місцева влада запевняє, що вода почала спадати природним шляхом, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 9 липня в російському місті Сочі сильна злива спричинила повінь, яка зносить усе на своєму шляху. Так, на одній із вулиць навіть утворилася гребля з десяти автомобілів.