Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У російському Сочі спрацювали сирени: що сталося arrow

У російському Сочі спрацювали сирени: що сталося

10 липня 2023 00:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У російському Сочі спрацювали сирени: що сталося
Злива в російському місті Сочі. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російському місті Сочі спрацювала система екстреного сповіщення через затоплення внаслідок сильних злив. Вулиці затопило, вода потрапила до житлових будинків.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Потоп у Сочі

Зазначається, що на 9-10 липня в Сочі передавали сильні зливи з небезпечним підвищенням рівня води в річках. Так, там випало до 100 мм опадів.

"У соціальних мережах вже почали з'являтися відеозаписи підтоплень на вулицях в Адлерському районі Сочі та на федеральній території Сіріус. На деяких кадрах видно, як вода заходить до під'їздів житлових будинків та до салону автобуса", — розповідають росЗМІ.

Крім того, через підтоплення на річці Херота спрацювали датчики несприятливого рівня води. Було автоматично включено систему оповіщення. Видання додало, що кілька літаків через негоду в Сочі пішли на запасний аеродром.

Також місцева влада запевняє, що вода почала спадати природним шляхом, постраждалих немає. 

Нагадаємо, що 9 липня в російському місті Сочі сильна злива спричинила повінь, яка зносить усе на своєму шляху. Так, на одній із вулиць навіть утворилася гребля з десяти автомобілів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз