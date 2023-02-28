В российском Туапсе горела нефтебаза: что известно

Пожар в Туапсе

В ночь на 28 февраля в российском Туапсе произошел взрыв на нефтебазе. В социальных сетях сообщили про звуки взрывов, которые разбудили людей.

Об этом пишет Meduza.

Что известно про пожар

Согласно сообщению администрации города Туапсе Краснодарского края, потушить начавшийся ночью пожар удалось в течение часа. При этом нефтяные резервуары пожар не затронул. Также нет пострадавших, а местных жителей призвали к спокойствию и не разводить панику.

Известно, что огонь охватил 200 квадратных метров хозяйственной постройки. В 02:37 пожарные ликвидировали открытое горение. В 03:00 огонь был полностью потушен.

В городе Киров (россия) 25 января пылала Феодоровская церковь. Возгорание произошло ночью. Известно, что пострадавших нет.

Пожар произошел в 01:00 ночи, а уже в 6:00 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 225 кв. м.

Также 15 января в россии вспыхнул масштабный пожар на рынке, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Кроме того, 24 декабря в россии произошел масштабный пожар в доме престарелых в Кемерово. В результате инцидента известно о 22 погибших.

Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания. Специальная комиссия рф по Кемеровской области возбудила три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании опасных услуг. Работает следственная группа, назначается ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская и пожарно-техническая, устанавливается владелец помещения.

Напомним, в последнее время в россии постоянно случаются большие пожары. Так, утром 9 декабря в москве произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки". Погиб один человек. А 13 декабря во втором по величине городе российской федерации, Санкт-Петербурге, горел машиностроительный завод "Звезда".