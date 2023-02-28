В российском Туапсе горела нефтебаза: что известно
В ночь на 28 февраля в российском Туапсе произошел взрыв на нефтебазе. В социальных сетях сообщили про звуки взрывов, которые разбудили людей.
Об этом пишет Meduza.
-
В Северодонецке выросли цены на еду и коммуналку: за свет приходится платить по 5 тысяч
-
“Где спали, там и ср*ли”: оккупанты использовали жилье мелитопольцев как туалет
-
Отмена налога на депозиты: эксперты объяснили, как это будет работать
-
"Во время атаки ты не знаешь, куда упадет бомба": Забарный о войне в Украине
-
Казахстан упростил легализацию в стране для российских врачей и ІТшников
-
Путин готов к переговорам с лидерами Германии и Франции, — Песков
-
Генерал Сырский оценил ситуацию в Бахмуте: что он сказал
-
Никаких мемов: в США запретили пользоваться приложением TikTok с государственных устройств
-
Происхождение COVID-19: ученые до сих пор выясняют, как появился вирус
-
ВСУ уничтожили уже почти 150 тысяч оккупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф
Что известно про пожар
Согласно сообщению администрации города Туапсе Краснодарского края, потушить начавшийся ночью пожар удалось в течение часа. При этом нефтяные резервуары пожар не затронул. Также нет пострадавших, а местных жителей призвали к спокойствию и не разводить панику.
Известно, что огонь охватил 200 квадратных метров хозяйственной постройки. В 02:37 пожарные ликвидировали открытое горение. В 03:00 огонь был полностью потушен.
В городе Киров (россия) 25 января пылала Феодоровская церковь. Возгорание произошло ночью. Известно, что пострадавших нет.
Пожар произошел в 01:00 ночи, а уже в 6:00 пожар удалось полностью ликвидировать на площади 225 кв. м.
Также 15 января в россии вспыхнул масштабный пожар на рынке, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.
Кроме того, 24 декабря в россии произошел масштабный пожар в доме престарелых в Кемерово. В результате инцидента известно о 22 погибших.
Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи, сообщили в правоохранительных органах. Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту возгорания. Специальная комиссия рф по Кемеровской области возбудила три уголовных дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании опасных услуг. Работает следственная группа, назначается ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинская и пожарно-техническая, устанавливается владелец помещения.
Напомним, в последнее время в россии постоянно случаются большие пожары. Так, утром 9 декабря в москве произошел масштабный пожар в ТЦ "Мега Химки". Погиб один человек. А 13 декабря во втором по величине городе российской федерации, Санкт-Петербурге, горел машиностроительный завод "Звезда".