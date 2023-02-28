У російському Туапсе горіла нафтобаза: що відомо

Пожежа у Туапсе

У ніч проти 28 лютого в російському Туапсе стався вибух на нафтобазі. У соціальних мережах повідомили про звуки вибухів, які розбудили людей.

Про це пише Meduza.

Що відомо про пожежу

Згідно з повідомленням адміністрації міста Туапсе Краснодарського краю, загасити пожежу, що почалася вночі, вдалося протягом години. При цьому нафтових резервуарів пожежа не торкнулася. Також немає постраждалих, а місцевих мешканців закликали до спокою та не розводити паніку.

Відомо, що вогонь охопив 200 квадратних метрів господарської будівлі. О 02.37 пожежники ліквідували відкрите горіння. О 03:00 вогонь був повністю загашений.

У місті Кіров (росія) 25 січня палала Феодорівська церква. Займання сталося вночі. Відомо, що постраждалих немає.

Пожежа сталася об 01.00 ночі, а вже о 6.00 пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 225 кв. м.

Також 15 січня в росії спалахнула масштабна пожежа на ринку, в результаті якої загинула щонайменше одна людина.

Крім того, 24 грудня в росії сталася масштабна пожежа в будинку для людей похилого віку в Кемерово. В результаті інциденту відомо про 22 загиблих.

Причиною пожежі стала неправильна експлуатація печі, повідомили у правоохоронних органах. Прокуратура Кемеровської області розпочала перевірку за фактом займання. Спеціальна комісія росії по Кемеровській області порушила три кримінальні справи за статтями про заподіяння смерті з необережності, недбалості та надання небезпечних послуг. Працює слідча група, призначається низка експертиз, серед яких судово-медична та пожежно-технічна, встановлюється власник приміщення.

Нагадаємо, останнім часом у росії постійно трапляються великі пожежі. Так, вранці 9 грудня в москві сталася масштабна пожежа в ТЦ "Мега Хімки". Загинула одна людина. А 13 грудня у другому за величиною місті рф, Санкт-Петербурзі, горів машинобудівний завод "Зірка".