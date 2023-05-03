В России горит военкомат. Фото: росСМИ

В среду, 3 мая, в российском городе Валдай Новгородской области вспыхнул пожар в одном из военкоматов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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По предварительной информации, загорелась деревянная пристройка, после чего пламя охватило и крышу здания военкомата.

Пропагандистские СМИ заявляют, что причиной пожара стало короткое замыкание. Пострадавших нет, пока один из российских военкоматов без света и Интернета.

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Площадь пожара составляла около 1000 квадратных метров, пожар относится к четвертому классу.

Кроме того, в поселке Темрюк Краснодарского края в России был прилет по нефтебазе. Там разгорелся сильный пожар.

Также мы писали, что в Брянской области русской Федерации железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами.