У російському Валдаї палав військкомат

У Росії горить військкомат. Фото: росЗМІ

У середу, 3 травня, у російському місті Валдай Новгородської області спалахнула пожежа в одному із військкоматів.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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За попередньою інформацією, загорілась дерев'яна прибудова, після чого полум'я охопило і дах будівлі військкомату.

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що причиною пожежі сталося коротке замикання. Постраждалих немає, наразі один із російських військкоматів сидить без світла та інтернету.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Площа пожежі становила приблизно 1000 квадратних метрів, пожежа належить до четвертого класу.

Окрім того, у селищі Темрюк, що в Краснодарського краю у Росії, був приліт по нафтобазі. Там розгорілася сильна пожежа.

Також ми писали, що у Брянській області Російської Федерації залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами.