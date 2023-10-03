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В России чиновник разворовал деньги на несуществующем строительстве оборонных сооружений

3 октября 2023 21:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России чиновник разворовал деньги на несуществующем строительстве оборонных сооружений
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Курской области возник конфликт из-за хищения бюджетных денег. Так, ФСБ региона начала осуществлять давление на губернатора Романа Старовойта, который обвиняется в создании ненастоящих оборонных сооружений на сумму в 10 млрд рублей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Сообщается, что подпольные силы в Курской области направили Центру национального сопротивления фотографии поддельных оборонительных сооружений. На этот проект губернатор Старовойт потратил свыше 10 млрд рублей.

 По данным Центра сопротивления, между ФСБ региона и губернатором протекает конфликт по причине отсутствия взятки со стороны Старовойта. Одновременно губернатор пытается использовать свои контакты в Москве, чтобы избежать возбуждения уголовного дела против него. Именно этой мерой угрожают ему руководители ФСБ Курской области в случае, если он не поделится украденными финансами.

Тем временем Старовойт принял решение продолжить отмывание средств, но из-за конфликта с ФСБ также частично приступил к реализации реальных работ по устройству фортификационных объектов в поселке Теткино.

Оборонительные сооружения
Оборонительные сооружения. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Оборонительные сооружения
Оборонительные сооружения. Фото: sprotyv.mod.gov.ua
Оборонительные сооружения
Оборонительные сооружения. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Напомним, что на территориях России, граничащих с Украиной, выявлены несоответствия в использовании фондов, предназначенных для строительства оборонительных сооружений. Некоторые из этих сооружений имеют вид "пирамид", и их реальная эффективность вызывает сомнения.

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