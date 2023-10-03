У Росії чиновник розікрав гроші на неіснуючому будівництві оборонних споруд

Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: росЗМІ

У Курській області виник конфлікт через розкрадання бюджетних грошей. Так, ФСБ регіону почала чинити тиск на губернатора Романа Старовойта, який звинувачується у створенні несправжніх оборонних споруд на суму 10 мільярдів рублів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що підпільні сили в Курській області направили до Центру національного спротиву фотографії підроблених оборонних споруд. На цей проєкт губернатор Старовойт витратив понад 10 млрд рублів.

За даними Центру опору, між ФСБ регіону та губернатором протікає конфлікт через відсутність хабаря з боку Старовойта. Водночас губернатор намагається використати свої контакти в Москві, щоб уникнути порушення кримінальної справи проти нього. Саме цим заходом загрожують йому керівники ФСБ Курської області, якщо він не поділиться вкраденими фінансами.

Тим часом Старовойт прийняв рішення продовжити відмивання коштів, але через конфлікт із ФСБ також частково розпочав реалізацію реальних робіт з влаштування фортифікаційних об'єктів у селищі Тьоткіно.

Оборонні споруди. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Оборонні споруди. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Оборонні споруди. Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Нагадаємо, що на територіях Росії, що межують з Україною, виявлено невідповідність у використанні фондів, призначених для будівництва оборонних споруд. Деякі з цих споруд мають вигляд "пірамід", і є сумніви щодо їх реальної ефективності.