В России депортированному из Мариуполя подростку вручили повестку

Депортированный из Мариуполя в Россию 17-летний Богдан Ермохин, которому вручили повестку. Фото: Радио Свобода

В России незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин получил повестку. 19 ноября ему исполнится 18 лет.

Об этом сообщает адвокат Екатерина Бобровская.

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Известно, что родители Богдана скончались, когда ему было 8 лет. С тех пор все время он был на попечении родной сестры.

В начале полномасштабного вторжения российские военные вывезли Богдана в оккупированный Донецк. А уже в мае 2022 г. он оказался в детском санатории в Московской области России.

В июле 2022 года его отдали на попечение ветеранки чеченской войны, россиянки Ирины Рудницкой. После чего парень обратился за помощью к адвокату.

"3 июля 2022 года Богдан предпринял несколько напрасных попыток вернуться в Украину. Он до сих пор находится на попечении в России, несмотря на то, что имеет законного опекуна в Украине. Ему выдали российский паспорт и заставляют получить паспорт гражданина России для выезда за границу", — рассказала Бобровская.

19 ноября Богдану исполнится 18 лет, поэтому он уже получил повестку о явке в военкомат Московской области 19 декабря 2023 года.

"Мы с сестрой Богдана предоставили все необходимые документы, подтверждающие, что Богдан и его сестра являются кровными родственниками, а также документы, подтверждающие, что она является его законным опекуном. Документы имеют нотариальные удостоверения и Апостиль (официальное свидетельство, выданное правительством, добавлено к документам, чтобы они были признаны при предъявлении в другой стране). Его украинский внутренний паспорт и украинский загранпаспорт также есть", — отметила адвокат.

Кроме того, 17-летний Богдан сообщил о том, что Мария Львова-Белова (Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка) не намерена возвращать его в Украину.

Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют детей работать в армию врага. Речь идет о плетении маскировочных сеток и изготовлении окопных свечей.