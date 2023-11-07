У Росії депортованому з Маріуполя підлітку вручили повістку

Депортований з Маріуполя до Росії 17-річний Богдан Єрмохін, якому вручили повістку. Фото: Радіо Свобода

У Росії незаконно депортований з Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін отримав повістку. 19 листопада йому виповниться 18 років.

Про це повідомляє адвокатка Катерина Бобровська.

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Відомо, що батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Відтоді весь час він був під опікою рідної сестри.

На початку повномасштабного вторгнення російські військові вивезли Богдана до окупованого Донецька. А вже у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії у Московській області Росії.

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після чого хлопець звернувся за допомогою до адвокатки.

"3 липня 2022 року Богдан зробив кілька даремних спроб повернутися в Україну. Він досі перебуває під опікою в Росії, попри те, що має законного опікуна в Україні. Йому видали російський паспорт і змушують отримати паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон", — розповіла Бобровська.

19 листопада Богдану має виповнитися 18 років, тому він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

"Ми з сестрою Богдана надали всі необхідні документи, які підтверджують, що Богдан та його сестра є кровними родичами, а також документи, які підтверджують, що вона є його законним опікуном. Документи мають нотаріальні посвідчення та Апостиль (офіційне свідоцтво, видане урядом, додане до документів, щоб вони були визнані при предʼявленні в іншій країні). Його український внутрішній паспорт та український закордонний паспорт також є в наявності", — зазначила адвокатка.

Крім того, 17-річний Богдан повідомив про те, що Марія Львова-Бєлова (Уповноважена при президентові РФ з прав дитини) не має наміру повертати його до України.

Нагадаємо, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують дітей працювати на армію ворога. Мова йде про плетіння маскувальних сіток та виготовлення окопних свічок.