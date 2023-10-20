Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России направили в суд дело о покушении на убийство Соловьева arrow

В России направили в суд дело о покушении на убийство Соловьева

20 октября 2023 12:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России направили в суд дело о покушении на убийство Соловьева
Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В суд в Москве поступило первое уголовное дело по подготовке к убийству российского пропагандиста Владимира Соловьева. Речь идет о Василии Стрижакове, которому инкриминируют шесть статей по Уголовному Кодексу РФ.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

Читайте также:

"Уголовное дело поступило, материалы переданы судье", — заявили журналистам в суде.

В чем обвиняют Стрижакова

По информации суда, мужчину обвиняют в:

  • незаконном обороте оружия;
  • незаконном изготовлении оружия;
  • незаконном обороте взрывчатых веществ;
  • незаконном изготовлении взрывчатых веществ;
  • участии в террористической организации;
  • подготовке к "убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц по корыстным мотивам".

"Подготовка" к убийству Соловьева

"В общей сложности в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, все — граждане России. Преступление планировали реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за границей", — говорится в сообщении.

По информации приговора, Стрижакова ранее судили за то, что он был соучастником в одном убийстве и нескольких нападениях, совершенных "по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти".

Напомним, ранее прокремлевский журналист Владимир Соловьев обиделся на "Яндекс". А все потому, что тот называет его "российским пропагандистом".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме