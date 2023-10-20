В России направили в суд дело о покушении на убийство Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев. Фото: ТАСС

В суд в Москве поступило первое уголовное дело по подготовке к убийству российского пропагандиста Владимира Соловьева. Речь идет о Василии Стрижакове, которому инкриминируют шесть статей по Уголовному Кодексу РФ.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

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"Уголовное дело поступило, материалы переданы судье", — заявили журналистам в суде.

В чем обвиняют Стрижакова

По информации суда, мужчину обвиняют в:

незаконном обороте оружия;

незаконном изготовлении оружия;

незаконном обороте взрывчатых веществ;

незаконном изготовлении взрывчатых веществ;

участии в террористической организации;

подготовке к "убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц по корыстным мотивам".

"Подготовка" к убийству Соловьева

"В общей сложности в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, все — граждане России. Преступление планировали реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за границей", — говорится в сообщении.

По информации приговора, Стрижакова ранее судили за то, что он был соучастником в одном убийстве и нескольких нападениях, совершенных "по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти".

Напомним, ранее прокремлевский журналист Владимир Соловьев обиделся на "Яндекс". А все потому, что тот называет его "российским пропагандистом".