У Росії направили до суду справу щодо замаху на вбивство Соловйова

Російський пропагандист Володимир Соловйов. Фото: ТАСС

До суду у Москві надійшла перша кримінальна справа щодо підготовки до вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова. Йдеться про Василя Стрижакова, якому інкримінують шість статей за Кримінальним Кодексом РФ.

Про це пише російське видання ТАСС.

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"Кримінальна справа надійшла, матеріали передано судді", — заявили журналістам у суді.

В чому звинувачують Стрижакова

За інформацією суду, чоловіка звинувачують в:

незаконному обігу зброї;

незаконному виготовленню зброї;

незаконному обігу вибухових речовин;

незаконному виготовленню вибухових речовин;

участі в терористичній організації;

підготовці до "вбивства особи у зв'язку зі здійсненням службової діяльності, загальнонебезпечним способом, групою осіб із корисливих мотивів".

"Підготовка" до вбивства Соловйова

"Загалом у зв'язку з планами вбивства Соловйова було затримано шістьох учасників забороненої в Росії неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power, усі — громадяни Росії. Злочин планували реалізувати на території Москви шляхом підриву автомашини журналіста. Після вбивства вони планували сховатися за кордоном", — йдеться у повідомленні.

За інформацією вироку, Стрижакова раніше засуджували за те, що він був співучасником в одному вбивстві та декількох нападах, які були скоєні "із мотивів міжнаціональної та міжрасової ненависті".

Нагадаємо, раніше прокремлівський журналіст Володимир Соловйов образився на "Яндекс". А все через те, що той називає його "російським пропагандистом".