Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России не выплачивают деньги людям, продавшим свои квартиры переселенцам из Херсона arrow

В России не выплачивают деньги людям, продавшим свои квартиры переселенцам из Херсона

7 мая 2023 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России не выплачивают деньги людям, продавшим свои квартиры переселенцам из Херсона
Многоэтажка в России. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России жалуются люди, которые продали свои квартиры переселенцам из Херсона по жилищным сертификатам. Им не выплачивают деньги за недвижимость.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Россиянам не выплачивают деньги за проданные квартиры

Такой случай произошел весной у гражданки Российской Федерации Виктории. Женщина решила продать свою квартиру в Краснодаре и обратилась за помощью к риелторской фирме. Ей быстро подыскали покупателей — переселенцев из Херсонской области, получивших сертификат на 3 миллиона рублей для приобретения жилья в РФ. Оплата за ним производится в течение пяти дней. Юристы успокаивали женщину, продававшую недвижимость. Они заявляли, что деньги за квартиру обязательно будут.

Россиянка согласилась на сделку, и 17 апреля стороны договорились о продаже. Через пять дней Виктория не получила деньги за квартиру. Женщина позвонила по телефону в херсонскую организацию, которая выдавала людям сертификаты. Ей заявили, что ничем помочь не могут, ведь 3 миллиона рублей уже отправили в Краснодарский край.

"Как оказалось, за эти деньги в регионе отвечает "Кубанский центр поддержки населения и финансового рынка" — но телефоны там просто не берут. Изучив форумы, Виктория выяснила, что с такими же проблемами в ходе соглашений с сертификатами столкнулись и другие люди", — говорится в материале.

Сейчас женщина находится в сложной ситуации, ведь официально она продала квартиру, но денег не получила. При этом Виктория, согласно правилам, должна была через четыре недели после сделки купить жилье и оформить там доли для своих несовершеннолетних детей. Этого так и не произошло, поэтому на женщину уже обратили внимание органы опеки.

Юристы, призвавшие россиянку продать квартиру, предлагают ей взять кредит.

Траур россиян
Заявка на продажу квартиры. Фото: росСМИ
Траур россиян
Жалобы россиян. Фото: росСМИ

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию среди местного населения. Они используют для этой группы паспортный контроль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас