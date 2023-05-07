В России не выплачивают деньги людям, продавшим свои квартиры переселенцам из Херсона

Многоэтажка в России. Фото: росСМИ

В России жалуются люди, которые продали свои квартиры переселенцам из Херсона по жилищным сертификатам. Им не выплачивают деньги за недвижимость.

Об этом сообщают росСМИ.

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Россиянам не выплачивают деньги за проданные квартиры

Такой случай произошел весной у гражданки Российской Федерации Виктории. Женщина решила продать свою квартиру в Краснодаре и обратилась за помощью к риелторской фирме. Ей быстро подыскали покупателей — переселенцев из Херсонской области, получивших сертификат на 3 миллиона рублей для приобретения жилья в РФ. Оплата за ним производится в течение пяти дней. Юристы успокаивали женщину, продававшую недвижимость. Они заявляли, что деньги за квартиру обязательно будут.

Россиянка согласилась на сделку, и 17 апреля стороны договорились о продаже. Через пять дней Виктория не получила деньги за квартиру. Женщина позвонила по телефону в херсонскую организацию, которая выдавала людям сертификаты. Ей заявили, что ничем помочь не могут, ведь 3 миллиона рублей уже отправили в Краснодарский край.

"Как оказалось, за эти деньги в регионе отвечает "Кубанский центр поддержки населения и финансового рынка" — но телефоны там просто не берут. Изучив форумы, Виктория выяснила, что с такими же проблемами в ходе соглашений с сертификатами столкнулись и другие люди", — говорится в материале.

Сейчас женщина находится в сложной ситуации, ведь официально она продала квартиру, но денег не получила. При этом Виктория, согласно правилам, должна была через четыре недели после сделки купить жилье и оформить там доли для своих несовершеннолетних детей. Этого так и не произошло, поэтому на женщину уже обратили внимание органы опеки.

Юристы, призвавшие россиянку продать квартиру, предлагают ей взять кредит.

Заявка на продажу квартиры. Фото: росСМИ

Жалобы россиян. Фото: росСМИ

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию среди местного населения. Они используют для этой группы паспортный контроль.