В России не выплачивают деньги людям, продавшим свои квартиры переселенцам из Херсона
В России жалуются люди, которые продали свои квартиры переселенцам из Херсона по жилищным сертификатам. Им не выплачивают деньги за недвижимость.
Об этом сообщают росСМИ.
Россиянам не выплачивают деньги за проданные квартиры
Такой случай произошел весной у гражданки Российской Федерации Виктории. Женщина решила продать свою квартиру в Краснодаре и обратилась за помощью к риелторской фирме. Ей быстро подыскали покупателей — переселенцев из Херсонской области, получивших сертификат на 3 миллиона рублей для приобретения жилья в РФ. Оплата за ним производится в течение пяти дней. Юристы успокаивали женщину, продававшую недвижимость. Они заявляли, что деньги за квартиру обязательно будут.
Россиянка согласилась на сделку, и 17 апреля стороны договорились о продаже. Через пять дней Виктория не получила деньги за квартиру. Женщина позвонила по телефону в херсонскую организацию, которая выдавала людям сертификаты. Ей заявили, что ничем помочь не могут, ведь 3 миллиона рублей уже отправили в Краснодарский край.
"Как оказалось, за эти деньги в регионе отвечает "Кубанский центр поддержки населения и финансового рынка" — но телефоны там просто не берут. Изучив форумы, Виктория выяснила, что с такими же проблемами в ходе соглашений с сертификатами столкнулись и другие люди", — говорится в материале.
Сейчас женщина находится в сложной ситуации, ведь официально она продала квартиру, но денег не получила. При этом Виктория, согласно правилам, должна была через четыре недели после сделки купить жилье и оформить там доли для своих несовершеннолетних детей. Этого так и не произошло, поэтому на женщину уже обратили внимание органы опеки.
Юристы, призвавшие россиянку продать квартиру, предлагают ей взять кредит.
Напомним, в Херсонской области российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию среди местного населения. Они используют для этой группы паспортный контроль.