У Росії не виплачують гроші людям, які продали свої квартири переселенцям з Херсона
У Росії скаржаться люди, які продали свої квартири переселенцям із Херсона за житловими сертифікатами. Їм не виплачують гроші за нерухомість.
Про це повідомляють росЗМІ.
Росіянам не виплачують гроші за продані квартири
Такий випадок стався навесні у громадянки Російської Федерації Вікторії. Жінка вирішила продати свою квартиру в Краснодарі та звернулася по допомогу до рієлторської фірми. Їй швидко підшукали покупців — переселенців з Херсонської області, які отримали сертифікат на 3 мільйони рублів для придбання житла в РФ. Оплата за ним відбувається протягом п'яти днів. Юристи заспокоювали жінку, яка продавала нерухомість. Вони заявляли, що гроші за квартиру обов'язково будуть.
Росіянка погодилася на угоду, і 17 квітня сторони домовилися про продаж. Через п'ять днів Вікторія не отримала кошти за квартиру. Жінка зателефонувала в херсонську організацію, яка видавала людям сертифікати. Їй заявили, що нічим допомогти не можуть, адже 3 мільйони рублів вже відправили в Краснодарський край.
"Як виявилося, за ці гроші в регіоні відповідає "Кубанський центр підтримки населення і фінансового ринку" — але телефони там просто не беруть. Вивчивши форуми, Вікторія з'ясувала, що з такими самими проблемами під час угод із сертифікатами зіткнулися й інші люди", — йдеться у матеріалі.
Наразі жінка перебуває у складній ситуації, адже офіційно вона продала квартиру, але грошей не отримала. При цьому Вікторія, згідно з правилами, мала за чотири тижні після угоди купити житло й оформити там частки для своїх неповнолітніх дітей. Цього так і не відбулося, тому на жінку вже звернули увагу органи опіки.
Юристи, які закликали росіянку продати квартиру, пропонують їй взяти кредит.
Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти продовжують примусову паспортизацію серед місцевого населення. Вони використовують для цього групи паспортного контролю.