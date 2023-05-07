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У Росії не виплачують гроші людям, які продали свої квартири переселенцям з Херсона

7 травня 2023 15:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії не виплачують гроші людям, які продали свої квартири переселенцям з Херсона
Багатоповерхівка в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії скаржаться люди, які продали свої квартири переселенцям із Херсона за житловими сертифікатами. Їм не виплачують гроші за нерухомість. 

Про це повідомляють росЗМІ.

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Такий випадок стався навесні у громадянки Російської Федерації Вікторії. Жінка вирішила продати свою квартиру в Краснодарі та звернулася по допомогу до рієлторської фірми. Їй швидко підшукали покупців — переселенців з Херсонської області, які отримали сертифікат на 3 мільйони рублів для придбання житла в РФ. Оплата за ним відбувається протягом п'яти днів. Юристи заспокоювали жінку, яка продавала нерухомість. Вони заявляли, що гроші за квартиру обов'язково будуть.

Росіянка погодилася на угоду, і 17 квітня сторони домовилися про продаж. Через п'ять днів Вікторія не отримала кошти за квартиру. Жінка зателефонувала в херсонську організацію, яка видавала людям сертифікати. Їй заявили, що нічим допомогти не можуть, адже 3 мільйони рублів вже відправили в Краснодарський край. 

"Як виявилося, за ці гроші в регіоні відповідає "Кубанський центр підтримки населення і фінансового ринку" — але телефони там просто не беруть. Вивчивши форуми, Вікторія з'ясувала, що з такими самими проблемами під час угод із сертифікатами зіткнулися й інші люди", — йдеться у матеріалі.

Наразі жінка перебуває у складній ситуації, адже офіційно вона продала квартиру, але грошей не отримала. При цьому Вікторія, згідно з правилами, мала за чотири тижні після угоди купити житло й оформити там частки для своїх неповнолітніх дітей. Цього так і не відбулося, тому на жінку вже звернули увагу органи опіки.

Юристи, які закликали росіянку продати квартиру, пропонують їй взяти кредит.

Жалобы россиян
Заявка на продаж квартири. Фото: росЗМІ
Жалобы россиян
Скарги росіян. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти продовжують примусову паспортизацію серед місцевого населення. Вони використовують для цього групи паспортного контролю.

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