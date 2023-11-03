В России объявили подозрения нескольким бывшим украинским чиновникам — кто есть в списке

Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Фото: из соцсети

В России выдвинули подозрения ряду бывших чиновников Украины за ранения и гибель почти 1,4 человека в Донецкой и Луганской области в период с 2014 по 2016 годы. В списке, в частности, есть Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Андрей Дещица и т.д.

Об этом сообщают OBOZREVATEL.

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Кто есть в списку

Следственный комитент России выдвинул заочные обвинения нескольким бывшим представителям правительства Украины. Среди них экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший и.о.главы Администрации президента Украины Сергей Пашинский, а также экс-министр иностранных дел Андрей Дещица. Их обвиняют в гибели почти 1,4 тысячи человек на Донбассе в 2014-2016 годах.

В России тщательно подсчитали, что якобы из-за того, что Украина вынуждена была защищаться, в 2014-2016 годах на Донбассе "получили ранения или погибли 1 382 человека, в том числе 44 ребенка, разрушены или повреждены более 345 гражданских объектов".

В СК РФ не уточнили, охватывают ли эти цифры только временно оккупированные на тот момент территории или всю Донецкую и Луганскую области, но подчеркнули, что "принимают меры по розыску и аресту фигурантов".

Напомним, недавно бывший премьер-министр Украины Николай Азаров получил новое подозрение по поводу ведения информационной деятельности в пользу Российской Федерации. Как известно, политик с 2014 года скрывается на территории РФ.