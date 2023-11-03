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У Росії оголосили підозри низці колишніх чиновників — хто є в списку

3 листопада 2023 14:45
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У Росії оголосили підозри низці колишніх чиновників — хто є в списку
Експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Фото: із соцмереже
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії висунули заочно оголосили підозри низці колишніх чиновників за поранення та загибелі майже 1,4 особи у Донецькій та Луганській області у період з 2014 по 2016 роки. У списку, зокрема, є Арсеній Яценюк,  Сергій Пашинський, Андрій Дещиця тощо. 

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

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Хто є у списку 

Слідчий комітент Росії висунув заочні обвинувачення низці колишніх представників уряду України. Серед них експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк, колишній в.о.глави Адміністрації президента України Сергій Пашинський, а також ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця. Їх обвинувачують в загибелі майже 1,4 тисячі людей на Донбасі в 2014-2016 роках.

 У Росії ретельно підрахували, що нібито через те, що Україна змушена була захищатися, у 2014-2016 роках на Донбасі "отримали поранення або загинули 1 382 особи, у тому числі 44 дитини, зруйновано або пошкоджено понад 345 цивільних об'єктів". 

У СК РФ не уточнили, чи охоплюють ці цифри лише тимчасово окуповані на той момент території або всю Донецьку та Луганську області, але підкреслили, що "вживають заходів щодо розшуку та арешту фігурантів".

Нагадаємо, нещодавно колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров отримав нову підозру щодо ведення інформаційної діяльності на користь Російської Федерації. Як відомо, політик ще з 2014 року переховується на території РФ.

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