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В России оштрафовали владельца Википедии за невыдавленную статью с "секретной информацией"

28 апреля 2023 05:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России оштрафовали владельца Википедии за невыдавленную статью с "секретной информацией"
Википедия в телефоне. Фото: pixabay.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 27 апреля, российский суд назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонда Викимедиа за не удаленную статью из Википедии с информацией, что запрещена в РФ.

Об этом сообщает Интерфакс.

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По делу об административном правонарушении Фонд Викимедиа был обвинен в том, что он не удалил из Википедии статью об одном из военных подразделений РФ.

Отмечается, что опубликованная информация содержала запрещенные судом данные о "секретной военной информации" о составе, техническом оснащении и дислокации военного подразделения, включая период войны на территории Украины.

Это уже седьмой штраф для Викимедиа в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду составляет 8,4 млн рублей.

Напомним, что СБУ опубликовала отрывок телефонного разговора российского военного со своей любовницей, содержащей признание в том, что оккупант казнит украинских пленных.

Также мы сообщали, что вчера, 27 апреля, Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию соответствует признакам геноцида . В общей сложности "за" было 87 голосов.

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