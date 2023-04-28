У Росії оштрафували власника Вікіпедії за невидавлену статтю з "секретною інформацією"

Вікіпедія в телефоні. Фото: pixabay.com

Вчора, 27 квітня, російський суд призначив адміністративний штраф у розмірі двох мільйонів рублів Фонду Вікімедіа за не видалену статтю із Вікіпедії з інформацією, що заборона в РФ.

Про це повідомляє Iнтерфакс.

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Подробиці

У справі про адміністративне правопорушення Фонд Вікімедіа був звинувачений у тому, що він не видалив з Вікіпедії статтю про один із військових підрозділів РФ.

Зазначається, що опублікована інформація містила заборонені судом дані про "секретну військову інформацію" щодо складу, технічного оснащення та дислокації військового підрозділу, включаючи період війни на території України.

Це вже сьомий штраф для Вікімедіа у 2023 році за невидалення інформації. Загальна сума штрафів, призначених фонду становить 8,4 млн рублів.

Нагадаємо, що СБУ опублікувала уривок телефонної розмови російського військового зі своєю коханкою, який містить зізнання в тому, що окупант страчує українських полонених.

Також ми повідомляли, що вчора, 27 квітня, Парламентська Асамблея Ради Європи визнала, що примусове переміщення українських дітей до Російської Федерації відповідає ознакам геноциду. Загалом "за" було 87 голосів.