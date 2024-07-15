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В России горит уникальный заповедник — 200 пожарных не могут справиться с пламенем

15 июля 2024 00:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сильній пожар началась в Краснодарском крае, в чем причина возгорания в заповеднике
Пожар в заповеднике "Утриш", Россия. Фото: МЧС РФ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Более 200 пожарных и силы авиации МЧС России не могут справиться с возгоранием, распространяющимся уникальным заповедником "Утриш" в Краснодарском крае. Огонь уже охватил более 48 га территории.

Об этом 14 июля, в воскресенье сообщает Москва 24 в Telegram.

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В чем причина возгорания

Как сообщили журналистам в местном отделе МЧС России, пожар начался еще утром с травы, загоревшийся у базы отдыха Абрау-Дюрсо. Траву попытались потушить, но ветер помог пламени перекинуться на лес.

Из-за сильного ветра более 200 пожарных и силі авиации не могут справиться с огнем и местные власти призывают добровольцев помочь в тушении пожара.

Пожар распространяется в сторону Новороссийска, так что там введен режим чрезвычайной ситуации и сотни отдыхающих уже эвакуированы.

Между тем, поступила информация, что площадь пожара расширилась еще больше. Сейчас огонь занял уже более 62 гектаров леса.

Напомним, в Тамбовской области беспилотник атаковал нефтебазу. На месте попадания произошел пожар.

Также в подмосковном Фрязино произошел пожар в здании научно-исследовательского института "Платан", производящего оружие для армии РФ.

пожар пожарная опасность заповедник Россия

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