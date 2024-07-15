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В Росії палає унікальний заповідник — 200 пожежників не можуть впоратись з полум'ям

15 липня 2024 00:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сильна пожежна почалась в Краснодарському краї, в чому причина загоряння біля заповідника
Пожежа в заповіднику "Утріш", Росія. Фото: МНС РФ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Більше 200 пожежників та сили авіації МНС Росії не можуть впоратись із загорянням, що шириться унікальним заповідником "Утріш" у Краснодарському краї. Вогонь вже охопив понад 48 гектарів території. 

Про це 14 липня, у неділю повідомляє Москва 24 в Telegram.

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В чому причина загоряння 

Як повідомили журналістам в місцевому відділі МНС Росії, пожежа почалась ще зранку з трави, що загорялась біля бази відпочинку Абрау-Дюрсо. Траву швидку намагались загасити, але вітер допоміг перекинутись полум'ю на ліс. 

Через сильний вітер понад 200 пожежників та сили авіації не можуть впоратись з вогнем і місцева влада закликає добровольців допомогти в гасінні пожежі.

Пожежа розповсюджується у бік Новоросійську, отже там введений режим надзвичайної ситуації й сотні відпочивальників вже евакуйовані. 

Тим часом поступила інформація, що площа пожежі розширилась ще більше. Зараз вогонь обійняв вже понад 62 гектарів лісу.

Нагадаємо, у Тамбовській області безпілотник атакував нафтобазу. На місці влучання сталася пожежа. 

Також у підмосковному Фрязіно сталася пожежа в будівлі науково-дослідного інституту "Платан", що виробляє зброю для армії РФ. 

пожежа пожежна небезпека заповідник Росія

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