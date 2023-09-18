В России перезапустят ранее ушедшие с рынка магазины Tommy Hilfiger

Магазин Tommy Hilfiger. Фото: google

В России могут перезапустить магазины Tommy Hilfiger уже к концу 2023 года. Лишь в августе компания-собственник вышла из капитала своего российского подразделения — ООО "Пивиэйч Сторс Рус".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Магазины Tommy Hilfiger в России

В России заявили, что магазины Tommy Hilfiger могут снова восстановить уже к концу 2023 года. Отмечается, что компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в середине августа вышла из российского бизнеса (ООО "Пивиэйч Сторс Рус").

Единственным владельцем организации стал Денис Щукин, по сообщениям СМИ, с 2018 года занимавший должность директора розничной сети PVH в России. Юридическое лицо было переименовано в ООО "Ритейл Экселенс".

В общем, с началом полномасштабного вторжения немало компаний покинуло рынок России.

Корпорация PVH является крупным производителем одежды, владеет брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga и True & Co. В России компания развивала собственную розничную сеть Tommy Hilfiger и Calvin Klein из более чем 150 магазинов, включая работавшие по франшизе.

Также российские СМИ сообщаются, что 12 сентября на сервисе поиска работы HeadHunter появилась вакансия продавца в магазине Tommy Hilfiger в торговом комплексе Outlet Village Pulkovo в Санкт-Петербурге уже с адресом электронной почты для связи на домене Retailexc.ru.

Что известно о Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger — американская компания, созданная в 1985 году американским дизайнером Томми Хилфигером, производит одежду, обувь, парфюмерию, оптические и солнечные очки, часы и различные кожаные изделия.

В 2010 году компания была продана за 3 млрд долларов Phillips-Van Heusen Corporation, которой принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland, DKNY и другие. Сейчас в 90 странах мира работает более 1500 фирменных магазинов бренда Tommy Hilfiger.

Напомним, недавно стало известно, что нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже своих активов на территории России. Стоимость 100% акций "Heineken Россия" (ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен") составила 1 евро.