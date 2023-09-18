Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Росії перезапустять магазини Tommy Hilfiger, які раніше пішли з ринку arrow

У Росії перезапустять магазини Tommy Hilfiger, які раніше пішли з ринку

18 вересня 2023 07:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії перезапустять магазини Tommy Hilfiger, які раніше пішли з ринку
Магазин Tommy Hilfiger. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії можуть перезапустити магазини Tommy Hilfiger вже до кінця 2023 року. Лише в серпні компанія-власник вийшла з капіталу свого російського підрозділу — ТОВ "Півіейч Сторс Рус".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Магазини Tommy Hilfiger в Росії

У Росії заявили, що магазини Tommy Hilfiger можуть знову відновити вже до кінця 2023 року. Зазначається, що компанія PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger та Calvin Klein, у середині серпня вийшла з російського бізнесу (ТОВ "Півіейч Сторс Рус").

Єдиним власником організації став Денис Щукін, який, за повідомленнями ЗМІ, з 2018 року обіймав посаду директора роздрібної мережі PVH у Росії. Юридична особа була перейменована на ТОВ "Рітейл Екселенс".

Загалом, з початком повномасштабного вторгнення чимала кількість компаній покинула ринок Росії.

Корпорація PVH є великим виробником одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True & Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу Tommy Hilfiger і Calvin Klein з більш ніж 150 магазинів, включаючи ті, що працювали за франшизою.

Також російські ЗМІ повідомляються, що 12 вересня на сервісі пошуку роботи HeadHunter з'явилася вакансія продавця в магазині Tommy Hilfiger у торговому комплексі Outlet Village Pulkovo у Санкт-Петербурзі вже з адресою електронної пошти для зв'язку на домені Retailexc.ru.

Що відомо про Tommy Hilfiger 

Tommy Hilfiger — американська компанія, створена в 1985 році американським дизайнером Томмі Хілфігером, виробляє одяг, взуття, парфумерію, оптичні і сонячні окуляри, годинники і різні шкіряні вироби.

У 2010 році компанія була продана за 3 млрд доларів Phillips-Van Heusen Corporation, якій належать торгові марки Calvin Klein, Timberland, DKNY та інші. Зараз в 90 країнах світу працюють понад 1500 фірмових магазинів бренду Tommy Hilfiger.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про продаж своїх активів на території Росії. Вартість 100% акцій "Heineken Росія" (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") становила 1 євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз