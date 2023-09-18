У Росії перезапустять магазини Tommy Hilfiger, які раніше пішли з ринку

Магазин Tommy Hilfiger. Фото: google

У Росії можуть перезапустити магазини Tommy Hilfiger вже до кінця 2023 року. Лише в серпні компанія-власник вийшла з капіталу свого російського підрозділу — ТОВ "Півіейч Сторс Рус".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У Росії заявили, що магазини Tommy Hilfiger можуть знову відновити вже до кінця 2023 року. Зазначається, що компанія PVH Corp., що володіє брендами Tommy Hilfiger та Calvin Klein, у середині серпня вийшла з російського бізнесу (ТОВ "Півіейч Сторс Рус").

Єдиним власником організації став Денис Щукін, який, за повідомленнями ЗМІ, з 2018 року обіймав посаду директора роздрібної мережі PVH у Росії. Юридична особа була перейменована на ТОВ "Рітейл Екселенс".

Загалом, з початком повномасштабного вторгнення чимала кількість компаній покинула ринок Росії.

Корпорація PVH є великим виробником одягу, володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga та True & Co. У Росії компанія розвивала власну роздрібну мережу Tommy Hilfiger і Calvin Klein з більш ніж 150 магазинів, включаючи ті, що працювали за франшизою.

Також російські ЗМІ повідомляються, що 12 вересня на сервісі пошуку роботи HeadHunter з'явилася вакансія продавця в магазині Tommy Hilfiger у торговому комплексі Outlet Village Pulkovo у Санкт-Петербурзі вже з адресою електронної пошти для зв'язку на домені Retailexc.ru.

Що відомо про Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger — американська компанія, створена в 1985 році американським дизайнером Томмі Хілфігером, виробляє одяг, взуття, парфумерію, оптичні і сонячні окуляри, годинники і різні шкіряні вироби.

У 2010 році компанія була продана за 3 млрд доларів Phillips-Van Heusen Corporation, якій належать торгові марки Calvin Klein, Timberland, DKNY та інші. Зараз в 90 країнах світу працюють понад 1500 фірмових магазинів бренду Tommy Hilfiger.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що нідерландська пивоварна компанія Heineken оголосила про продаж своїх активів на території Росії. Вартість 100% акцій "Heineken Росія" (ТОВ "Об'єднані пивоварні Хейнекен") становила 1 євро.