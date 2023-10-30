В России начали вербовать женщин в ЧВК, — британская разведка

Русские женщины в армии. Фото: EPA/UPG

В России частная военная компания, поддерживаемая государством, впервые пытается вербовать женщин в свои ряды. Новобранцев будут отправлять на войну в Украине.

Об этом сообщает британская разведка.

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Вербовка женщин в РФ

"Поддерживаемая государством российская частная военная компания впервые пытается привлечь женщин на боевые роли в Украине", — говорится в сообщении.

Так, недавно в социальных сетях появились рекламные объявления с призывами присоединяться к батальону "Борз", входящему в состав российского ЧВК "Редут" для работы снайперами и операторами дронов.

В минобороны Британии предположили, что, вероятно, "Редут" напрямую спонсируемая Главным управлением разведки России.

"В марте 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Украине воюют 1100 женщин, что составляет около 0,3% личного состава Вооруженных сил РФ", — отмечает разведка.

В рекламе сообщают, что "Редут" в основном выполняет функции медицинской поддержки и обслуживания общественного питания.

Пока не ясно, будут ли официальные российские войска последовать примеру НДС и предоставлять женщинам больше боевых ролей.

Отчет британской разведки 30 октября. Фото: Twitter

Напомним, что российское военное руководство стало массово вербовать добровольцев для войны против Украины. Сообщается, что они привлекают для участия в войне добровольцев из кубинских Революционных вооруженных сил.