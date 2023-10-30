У Росії почали вербувати жінок до ПВК, — британська розвідка

Російські жінки в армії. Фото: EPA/UPG

У Росії приватна військова компанія, яку підтримує держава, вперше намагається вербувати жінок до своїх лав. Новобраниць відправлятимуть на війну в Україні.

Про це повідомляє британська розвідка.

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"Підтримувана державою російська приватна військова компанія вперше намагається залучити жінок на бойові ролі в Україні", — йдеться у повідомленні.

Так, нещодавно у соціальних мережах з'явилися рекламні оголошення із закликами приєднуватися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут" для роботи снайперами та операторами дронів.

У міноборони Британії припустили, що, ймовірно, "Редут" безпосередньо спонсорується Головним управлінням розвідки Росії.

"У березні 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що в Україні воюють 1100 жінок, що становить лише близько 0,3% особового складу Збройних сил РФ", — зазначає розвідка.

У рекламі повідомляють, що "Редут" наразі в основному виконує функції медичної підтримки та обслуговування громадського харчування.

Наразі незрозуміло, чи намагатимуться офіційні російські війська наслідувати приклад ПВК і надавати жінкам більше бойових ролей.

Звіт британської розвідки 30 жовтня. Фото: Twitter

Нагадаємо, що російське військове керівництво стало масово вербувати добровольців для війни проти України. Повідомляється, що вони залучають до участі у війні добровольців з кубинських Революційних збройних сил.