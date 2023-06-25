В России начались задержания "пособников Пригожина"

Российский политолог Михаил Серенко. Фото: росСМИ

В Волгограде (Россия) задержан политолог Михаил Серенко. По всей вероятности, его подозревают в пособничестве бунта Евгения Пригожина.

Об этом пишут российские СМИ.

Читайте также:

Задержание "пособника Пригожина"

В сообщении говорится, что Серенко был задержан в субботу, 24 июня.

Супруга Серенко рассказала прессе, что в 22:00 шесть вооруженных человек и детектив ворвались в их дом, где Михаил живет со своей семьей. Они конфисковали большинство электронных устройств и увезли его, предположительно в полицейский участок, не разрешив ему обратиться за помощью к адвокату.

"Они просто ломились в дверь, без звонка. Забрали всю технику, за исключением наших личных мобильных телефонов и двух старых планшетов", — заявила жена Михаила Серенко

Она также отметила, что публицисту не разрешили позвонить адвокату и сообщить о визите силовиков и задержании.

По словам женщины, следователь произнес заявление, как будто он пришел в связи с уголовным делом о бунте ЧВК "Вагнер". Адвокат Михаила Серенко уточнил, что в настоящее время известно только о том, что дело, в котором участвует его клиент, рассматривается в следственном комитете, а конкретные статьи еще уточняются. Он также отметил, что ФСБ принимает участие в расследовании дела.

Напомним, что в субботу, 24 июня, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал бунт против руководства России, но вечером того же дня он его и закончил и развернул своих бойцов обратно. Впрочем, президент РФ Владимир Путин не прощает такого, и Пригожина могут убить в Беларуси, куда его и отправил российский лидер.

Также мы писали, что российская пресса утверждает, что бунт ЧВК "Вагнер" не оказало влияния на российские военные силы в Украине, однако действия "вагнеровцев" выявили отсутствие российских резервов в заднем эшелоне. Российское оборонное ведомство тот же час обвинило Пригожина и его вооруженное восстание в том, что они дали преимущество украинской армии, заявив о начале их наступления в направлении Бахмута, используя внутренние проблемы.