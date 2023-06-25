У Росії почалися затримання "пособників Пригожина"

Російський політолог Михайло Серенко. Фото: росЗМІ

У Волгограді (Росія) затримано політолога Михайла Серенка. Ймовірно, його підозрюють у пособництві бунту Євгена Пригожина.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що Серенка було затримано у суботу, 24 червня.

Дружина Серенка розповіла пресі, що о 22:00 шість озброєних людей та детектив увірвалися до їхнього будинку, де Михайло живе зі своєю родиною. Вони конфіскували більшість електронних пристроїв і відвезли його, ймовірно, до поліцейської дільниці, не дозволивши йому звернутися за допомогою до адвоката.

"Вони просто ломилися у двері, без дзвінка. Забрали всю техніку, за винятком наших особистих мобільних телефонів та двох старих планшетів", — заявила дружина Михайла Серенка.

Вона також зазначила, що публіцисту не дозволили зателефонувати адвокату та повідомити про візит силовиків та затримання.

За словами жінки, слідчий заявив, ніби він прийшов через кримінальну справу про бунт ПВК "Вагнер". Адвокат Михайла Серенка уточнив, що зараз відомо лише про те, що справа, в якій бере участь його клієнт, розглядається у слідчому комітеті, а конкретні статті ще уточнюються. Він також зазначив, що ФСБ бере участь у розслідуванні справи.

Нагадаємо, що в суботу, 24 червня, голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав бунт проти керівництва Росії, але ввечері того ж дня він його закінчив і розвернув своїх бійців назад. Втім, президент РФ Володимир Путін не прощає такого, і Пригожина можуть вбити у Білорусі, куди його і відправив російський лідер.

Також ми писали, що російська преса стверджує, що бунт ПВК "Вагнер" не вплинув на російські військові сили в Україні, проте дії "вагнерівців" виявили відсутність російських резервів у задньому ешелоні. Російське оборонне відомство відразу звинуватило Пригожина і його збройне повстання в тому, що вони дали перевагу українській армії, заявивши про початок їхнього наступу в напрямку Бахмута, використовуючи внутрішні проблеми.