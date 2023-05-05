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В России полицейские приказали мужчине сгрызть свой телефон, чтобы тот больше не жаловался

5 мая 2023 08:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В России полицейские приказали мужчине сгрызть свой телефон, чтобы тот больше не жаловался
Полицейские России на улице. Фото: UNSPLASH
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В России безумие и полицейский беспредел растет с каждым днем. Следовательно стало известно, что за ребриком двое полицейских заставили мужчину съесть свой мобильный телефон, чтобы тот больше не звонил им и не жаловался.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Детали инцидента

"Происшествие" произошло в начале апреля в городе Большой Устюг Вологодской области. Мужчина, по имени Сергей Усов, проходил лечение в больнице после того, как его избил участковый полицейский Максим Мохнаткин.

Последний решил "посетить" Усова в больнице. На помощь с собой взял коллегу девушку-полицейского. Когда милиционер узнал, что пациент уже успел пожаловаться на избиение, полицейские заставили Усова взять в рот телефон и грызть до тех пор, пока тот не сломается, чтобы больше жалоб от него не поступало, говорится в сообщении.

"Потом мужчину привезли в отделение, снова избили и поместили под арест на 10 суток за якобы ложный вызов полиции и нарушение административного надзора" пишут росСМИ.

Этим случаем заинтересовалась ФСБ. После проведенной проверки обоих участковых уволили с работы, а также возбудили на них уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что президент России Владимир Путин будет пытаться отменить большинство парадов, которые планировались на 9 мая, День Победы в России. Такое указание, вероятно, глава Кремля может выдать на фоне удара по Москве беспилотником.

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