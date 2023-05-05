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У Росії поліціянти наказали чоловіку згризти свій телефон, щоб той більше не скаржився

5 травня 2023 08:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Росії поліціянти наказали чоловіку згризти свій телефон, щоб той більше не скаржився
Поліцейські Росії на вулиці. Фото: UNSPLASH
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Росії безумство та поліцейське свавілля зростає з кожнем днем. Відтак стало відомо, що за порєбріком двоє поліціянтів змусили чоловіка зʼісти свій мобільнйи телефон, щоб той більше не телефонував їм та не скаржився.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі інциденту

"Пригода" сталася на початку квітня в місті Великий Устюг Вологодської області. Чоловік, якого звати Сергій Усов, проходив лікування в лікарні після того, як його побив дільничний поліцейський Максим Мохнаткін. 

Останній вирішив "відвідати" Усова в лікарні. На підмогу з собою взяв колегу – дівчину-поліцейського. Коли правоохоронець дізнався, що пацієнт уже встиг поскаржитися на побиття, поліцейські змусили Усова взяти до рота телефон і гризти до тих пір, поки той не зламається – щоб більше скарг від нього не надходило, йдеться в повідомленні. 

"Потім чоловіка привезли у відділення, знову побили і помістили під арешт на 10 діб — за нібито неправдивий виклик поліції і порушення адміністративного нагляду", – пишуть росЗМІ. 

Цим випадком зацікавилася ФСБ. Після проведеної перевірки обох дільничних звільнили з роботи, а також завели на них кримінальну справу за статтею про перевищення посадових повноважень із застосуванням тортур.

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент Росії Володимитр Путін намагатиметься скасувати більшість парадів, які планувалися на 9 травня, День Перемоги у Росії. Таку вказівку, ймовірно, очільник Кремля може видати на фоні удару по Москві безпілотником.

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