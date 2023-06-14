В России проголосовали за запрет операций по смене пола

Госдума России. Фото: росСМИ

Госдума РФ приняла в первом чтении закон о полном запрете смены пола. Исключения могут быть только по медицинским показаниям.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Законопроект, внесенный в Госдуму 30 мая, был принят в первом чтении в среду 14 июня. Кроме самих операций, закон также будет запрещать изменение гендерного маркера в документах без прохождения этих же операций.

Исключение в операциях есть только одно — в отношении "врожденных аномалий у детей". Здесь речь идет об интерсексе-людях, которые рождаются с половыми признаками как женскими, так и мужскими.

И даже в таких случаях решение о медицинском вмешательстве будет принимать "комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения". До полного введения закона такие решения могут приниматься родителями.

Также этот законопроект запретит ЗАГСам вносить изменения в документы людям, у которых уже есть справка об операции по изменению пола.

Напомним, правительство Финляндии наоборот упростило юридическую процедуру по изменению пола.