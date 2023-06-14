У Росії проголосували за заборону операцій зі зміни статі

Держдума Росії. Фото: росЗМІ

Держдума РФ прийняла в першому читанні закон про повну заборону зміни статі. Винятки можуть бути лише за медичними показаннями.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Законопроєкт, що внесли в Держдуму 30 травня, прийняли в першому читанні в середу 14 червня. Окрім самий операцій закон також заборонятиме зміну гендерного маркеру в документах без проходження цих самих операцій.

Виняток щодо операцій є лише один — щодо "вроджених аномалій у дітей". Тут мова йде про інтерсекс-людей, які народжуються зі статевими ознаками як жіночими, так і чоловічими.

І навіть у таких випадках рішення щодо медичного втручання прийматиме "комісія федерального державного закладу охорони здоровʼя". До повного введення закону такі рішення можуть приймати батьки.

Також цей законопроєкт заборонить РАЦСам вносити зміни в документи людям, у яких вже є довідка про операцію зі зміни статі.

Нагадаємо, уряд Фінляндії навпаки спростив юридичну процедуру щодо зміни статі.