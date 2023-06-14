Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Росії проголосували за заборону операцій зі зміни статі arrow

У Росії проголосували за заборону операцій зі зміни статі

14 червня 2023 17:49
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Росії проголосували за заборону операцій зі зміни статі
Держдума Росії. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Держдума РФ прийняла в першому читанні закон про повну заборону зміни статі. Винятки можуть бути лише за медичними показаннями.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Деталі

Законопроєкт, що внесли в Держдуму 30 травня, прийняли в першому читанні в середу 14 червня. Окрім самий операцій закон також заборонятиме зміну гендерного маркеру в документах без проходження цих самих операцій. 

Виняток щодо операцій є лише один — щодо "вроджених аномалій у дітей". Тут мова йде про інтерсекс-людей, які народжуються зі статевими ознаками як жіночими, так і чоловічими.

І навіть у таких випадках рішення щодо медичного втручання прийматиме "комісія федерального державного закладу охорони здоровʼя". До повного введення закону такі рішення можуть приймати батьки.

Також цей законопроєкт заборонить РАЦСам вносити зміни в документи людям, у яких вже є довідка про операцію зі зміни статі. 

Нагадаємо, уряд Фінляндії навпаки спростив юридичну процедуру щодо зміни статі. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB