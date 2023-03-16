В россии внезапно отменили большой концерт к годовщине аннексии Крыма в "Лужниках"

Владимир Путин выступает в "Лужниках"

Команда российского диктатора владимира путина решила отменить большой концерт-митинг на российском стадионе "Лужники", посвященный аннексии Крыма. Эту информацию уже подтвердили организаторы мероприятия.

Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно

Как утверждают российские пропагандисты, организация "Мега-Волонтер москва", которая занималась сбором массовки на концерт 22 февраля на стадионе "Лужники", официально подтвердила отмену большого концерта "Крымская весна", который должен был состояться уже 18 марта.

"По причинам, которые от нас не зависят, 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с россией. Сейчас пытаемся уточнить, какие мероприятия и где будут организованы в москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет", — сообщили в "волонтерском канале".

15 марта российское издание "Ведомости" сообщило, что большого концерта в "Лужниках" 18 марта не будет. Вместо широкого празднования будут точечные — флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и т.д., сообщил "Ведомостям" источник, близкий к администрации президента.

Напомним, сегодня, 22 февраля в "Лужниках" собрались десятки тысяч человек на проплаченный концерт путина. Официально мероприятие называется "Праздничная программа "Слава защитникам Отечества".

Однако большинство трибун были пустыми, несмотря на то, что на концерт свозили проплаченную массовку. Кроме того, россиян заставляли идти на концерт диктатора под угрозой увольнения.

Также напротив стадиона "Лужники", где проходил проплаченный кремлем концерт, заметили систему ПВО. Речь идет о комплексе Панцирь-С1.

Отмечается, что ранее такие комплексы установили в Ново-Огарево возле резиденции путина, на крыше здания минобороны рф и на крыше офис-центра недалеко от кремля.

Фото: росСМИ