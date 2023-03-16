У росії раптово скасували великий концерт до річниці анексії Криму у "Лужниках"
Команда російського диктатора володимира путіна вирішила скасувати великий концерт-мітинг на російському стадіоні "Лужники", присвячений анексії Криму. Цю інформацію уже підтвердили організатори заходу.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Що відомо
Як стверджують російські пропагандисти, організація "Мега Волонтер Москва", яка займалася збором масовки на концерт 22 лютого на стадіоні "Лужники", офіційно підтвердила скасування великого концерту "Кримська весна", який повинен був відбутися уже 18 березня.
"Через причини, які від нас не залежать, 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз’єднання Криму з росією. Наразі намагаємося уточнити, які заходи і де будуть організовані в москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде", — повідомили у "волонтерському каналі".
15 березня російське видання "Ведомости" повідомило, що великого концерту в "Лужниках" 18 березня не буде. Замість широкого святкування будуть точкові — флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо, повідомило "Ведомостям" джерело, близьке до адміністрації президента.
Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого в "Лужниках" зібралися десятки тисяч людей на проплачений концерт путіна. Офіційно захід називається "Святкова програма "Слава захисникам Вітчизни".
Однак, більшість трибун пустували, попри те, що на концерт звозили проплачену масовку. Окрім того, росіян змушували йти на концерт диктатора під загрозою звільнення.
Також навпроти стадіону "Лужники", де відбувався проплачений кремлем концерт, помітили систему ППО. Йдеться про комплекс Панцир-С1.
Зазначається, що раніше такі комплекси встановили у Ново-Огарьово біля резиденції путіна, на даху будівлі міноборони рф і на даху офіс-центру неподалік кремля.
Фото: росЗМІ