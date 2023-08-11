Мужчина возле электрической подстанции. Фото: росСМИ

В России начались веерные отключения электроэнергии из-за сильной жары. Более того, ситуация настолько усложнилась, что РФ ограничила переток мощности в Китай.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Россияне без электричества

Отмечается, что Минэнерго РФ заявляет о трудностях в работе "единой энергосистемы" из-за летней жары, повлекшей отключение или аварию в некоторых регионах.

Также в российском ведомстве оправдывают высокую аварийность повышенным потреблением электроэнергии. Такая ситуация происходит и на Востоке РФ, где возник дефицит в системе.

Однако россиянам обещают компенсировать дефицит, увеличив нагрузку на ГЭС. Однако в то же время Минэнерго РФ отмечают необходимость соблюдения правил использования водных ресурсов, что может значительно ограничить работу ГЭС.

В настоящее время России пришлось ограничить перетоки мощности в Китай. До какого времени это будет длиться не указано.

Какая ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, что во вторник, 8 августа, максимум потребления электроэнергии в Украине снизился на 4% по сравнению с понедельником. Из-за непогоды есть отключение в четырех областях, из-за боевых действий обесточено 425 населенных пунктов.

Также мы писали, что Украина уже пережила чрезвычайно тяжелую зиму, во время которой Россия пыталась полностью парализовать отечественную энергетическую систему и устроить в стране сплошной блекаут. Похоже, что население Украины может снова столкнуться с обстрелами энергетических объектов, отключениями света, отопления и связи. При этом, по словам чиновников, страна уже активно готовится к еще одной суровой зиме.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел совещание с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Укрэнерго". Самым главным вопросом обсуждения было обеспечение Украины энергетическим оборудованием.