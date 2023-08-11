Чоловік біля електричної підстанції. Фото: росЗМІ

У Росії розпочалися віялові відключення електроенергії через сильну спеку. Більше того ситуація настільки ускладнилась, що РФ обмежила перетік потужності в Китай.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що Міненерго РФ заявляє про труднощі в роботі "єдиної енергосистеми" через літню спеку, що спричинило відключення або аварії в деяких регіонах.

Також у російському відомстві виправдовують високу аварійність підвищеним споживанням електроенергії. Така ситуація відбувається й на Сході РФ, де з'явився дефіцит у системі.

Однак росіянам обіцяють компенсувати дефіцит, збільшивши завантаження ГЕС. Однак водночас Міненерго РФ наголошують на необхідності дотримуватися правил використання водних ресурсів, що може значно обмежити роботу ГЕС.

У цей час Росії довелося обмежити перетоки потужності в Китай. Доки це триватиме не зазначається.

Яка ситуації з електроенергією в Україні

Нагадаємо, що в вівторок, 8 серпня, максимум споживання електроенергії в Україні знизився на 4% порівняно з понеділком. Через негоду є відключення у чотирьох областях, через бойові дії загалом знеструмлено 425 населених пунктів.

Також ми писали, що Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими.

Додамо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.