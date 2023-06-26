В России ищут кандидата взамен Шойгу, — росСМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters

В России уже ищут замену действующему министру обороны Сергею Шойгу. Его место может занять губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Об этом сообщают росСМИ.

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В российских СМИ и соцсетях распространяется информация, что назначение нового министра обороны РФ состоится совсем скоро. Также предполагается, что главой Генерального штаба вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.

"Во время мятежа Пригожина появилась информация, что Алексей Дюмин принимал участие в переговорах с главой ЧВК, однако власти региона назвали эти сообщения недостоверными", — говорится в пропагандистских изданиях.

В Кремле, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об изменениях "в плане доверия министру обороны".

Напомним, что отставки Шойгу потребовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Аналитики Института изучения войны считают, что об отставке действующего министра обороны РФ Пригожин мог договориться с Путиным заранее.