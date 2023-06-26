Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России ищут кандидата взамен Шойгу, — росСМИ arrow

В России ищут кандидата взамен Шойгу, — росСМИ

26 июня 2023 16:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России ищут кандидата взамен Шойгу, — росСМИ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России уже ищут замену действующему министру обороны Сергею Шойгу. Его место может занять губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Назначение нового министра обороны в РФ

В российских СМИ и соцсетях распространяется информация, что назначение нового министра обороны РФ состоится совсем скоро. Также предполагается, что главой Генерального штаба вместо Валерия Герасимова может стать Сергей Суровикин.

"Во время мятежа Пригожина появилась информация, что Алексей Дюмин принимал участие в переговорах с главой ЧВК, однако власти региона назвали эти сообщения недостоверными", — говорится в пропагандистских изданиях.

В Кремле, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно об изменениях "в плане доверия министру обороны".

Напомним, что отставки Шойгу потребовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Аналитики Института изучения войны считают, что об отставке действующего министра обороны РФ Пригожин мог договориться с Путиным заранее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз