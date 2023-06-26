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У Росії шукають кандидата на заміну Шойгу, — росЗМІ

26 червня 2023 16:59
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У Росії шукають кандидата на заміну Шойгу, — росЗМІ
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії вже шукають заміну чинному міністру оборони Сергію Шойгу. Його місце може зайняти губернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Призначення нового міністра оборони в РФ

У російських ЗМІ та соцмережах шириться інформація, що призначення нового міністра оборони РФ відбудеться вже зовсім скоро. Також припускається, що главою Генерального штабу замість Валерія Герасимова може стати Сергій Суровікін.

"Під час заколоту Пригожина з'явилася інформація, що Олексій Дюмін брав участь у переговорах із головою ПВК, проте влада регіону назвала ці повідомлення недостовірними", — йдеться у пропагандистських виданнях. 

У Кремлі, зокрема прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про зміни "в плані довіри міністру оборони".

Нагадаємо, що відставки Шойгу вимагав ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що про відставку чинного міністра оборони РФ Пригожин міг домовитися з Путіним завчасно. 

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