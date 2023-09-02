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В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, — ISW

2 сентября 2023 07:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России отлавливают мигрантов и вручают им повестки, — ISW
Российские солдаты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Последние действия российских органов указывают на активное привлечение мигрантов, недавно ставших гражданами РФ. Их привлекают в ряды вооруженных сил страны.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Сообщается, что в Красноярском регионе были задержаны 21 человек с новым российским паспортом, который не был зарегистрирован в военных комиссариатах. Из этой группы 18 получили призывные на военную службу.

При этом, агенты безопасности также провели операции на коммерческих площадках Нижегородской области, в результате которых 50 мигрантов с недавно оформленным гражданством России получили приглашения служить в армии.

Напомним, что Министерство внутренних дел России всеми способами пытается смягчить острую кадровую нехватку. Следовательно, 31 августа появился новый указ, который повышает максимальные возрастные ограничения с 35-40 лет до 50-55.

Также мы писали, что местные жители негативно относятся к принудительной мобилизации в Крыму, которую проводят российские оккупанты, и отказываются вступать в ряды армии РФ. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического опроса.

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