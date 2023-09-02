Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, — ISW arrow

У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, — ISW

2 вересня 2023 07:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, — ISW
Російські солдати. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Останні дії російських органів вказують на активне залучення мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ. Їх залучають до лав збройних сил країни.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

Читайте також:

РФ залучає мігрантів до військової служби: що відомо

Повідомляється, що у Красноярському регіоні було затримано 21 особу з новим російським паспортом, який не був зареєстрований у військових комісаріатах. З цієї групи 18 отримали призовні на військову службу. 

При цьому агенти безпеки також провели операції на комерційних майданчиках Нижегородської області, в результаті яких 50 мігрантів із нещодавно оформленим громадянством Росії отримали запрошення служити в армії.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Росії всіма способами намагається пом'якшити гостру кадрову нестачу. Отже, 31 серпня з'явився новий указ, який підвищує максимальні вікові обмеження з 35-40 до 50-55 років.

Також ми писали, що місцеві жителі негативно ставляться до примусової мобілізації в Криму, яку проводять російські окупанти, і відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Чому вчителів змушують повернути виплати від "єПідтримка": розслідування проєкту "Наша справа"

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

07:25 Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

07:51 Циганков може піти з "Жирони": готується гучний трансфер

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз