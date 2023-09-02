У Росії відловлюють мігрантів і вручають їм повістки, — ISW

Російські солдати. Фото: росЗМІ

Останні дії російських органів вказують на активне залучення мігрантів, які нещодавно стали громадянами РФ. Їх залучають до лав збройних сил країни.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Повідомляється, що у Красноярському регіоні було затримано 21 особу з новим російським паспортом, який не був зареєстрований у військових комісаріатах. З цієї групи 18 отримали призовні на військову службу.

При цьому агенти безпеки також провели операції на комерційних майданчиках Нижегородської області, в результаті яких 50 мігрантів із нещодавно оформленим громадянством Росії отримали запрошення служити в армії.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Росії всіма способами намагається пом'якшити гостру кадрову нестачу. Отже, 31 серпня з'явився новий указ, який підвищує максимальні вікові обмеження з 35-40 до 50-55 років.

Також ми писали, що місцеві жителі негативно ставляться до примусової мобілізації в Криму, яку проводять російські окупанти, і відмовляються вступати до лав армії РФ. Про це свідчать дані закритого соціологічного опитування.