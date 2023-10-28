В России заявили о дроновой атаке на Курскую АЭС
Вечером, 26 октября, беспилотники самолетного типа якобы атаковали Курскую АЭС. Один из них "взорвался рядом" со складом с ядерными отходами. В МИД РФ традиционно обвинили во всем Украину.
Об этом сообщают росСМИ.
БПЛА атаковали Курскую АЭС
Первоначально росСМИ сообщали, что якобы российская ПВО "перехватила" беспилотник над Курской областью вблизи АЭС.
"Атаки беспилотников в Курской области не повлияли на АЭС, станция работает в штатном режиме", — заявили позже в пресс-службе станции.
Впрочем, сегодня, 28 октября, стало известно, что один из беспилотников влетел в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив стены. Два других беспилотника упали на комплекс административных зданий станции.
Реакция МИД РФ
В МИД РФ традиционно обвинили по всему Украину, заявив о том, что атака беспилотников могла "спровоцировать ядерную катастрофу для многих стран".
В то же время, недавно украинская разведка предупреждала о возможных провокациях на Курской АЭС, которые могут совершить россияне.
Напомним, недавно во временно оккупированном Симферополе (Крым) звучали звуки стрельбы. Кроме того, в небе над городом был виден густой дым.
Добавим, мощные взрывы также раздавались в российском городе Ростове-на-Дону. В городе сработали системы противовоздушной обороны.
Также мы сообщали, что жители российского города Сочи очнулись 14 октября от взрывов . Известно, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.
Читайте Новини.LIVE!