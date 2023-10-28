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В России заявили о дроновой атаке на Курскую АЭС

28 октября 2023 16:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В России заявили о дроновой атаке на Курскую АЭС
Курская АЭС. Фото иллюстративное: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 26 октября, беспилотники самолетного типа якобы атаковали Курскую АЭС. Один из них "взорвался рядом" со складом с ядерными отходами. В МИД РФ традиционно обвинили во всем Украину.

Об этом сообщают росСМИ.

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Первоначально росСМИ сообщали, что якобы российская ПВО "перехватила" беспилотник над Курской областью вблизи АЭС.

"Атаки беспилотников в Курской области не повлияли на АЭС, станция работает в штатном режиме", — заявили позже в пресс-службе станции.

Впрочем, сегодня, 28 октября, стало известно, что один из беспилотников влетел в склад ядерных отходов Курской АЭС, повредив стены. Два других беспилотника упали на комплекс административных зданий станции.

Атака беспилотников на Курскую АЭС
Информация о последствиях атаки. Фото: скриншот с Telegram-канала
Атака беспилотников на Курскую АЭС
Информация о последствиях атаки. Фото: скриншот с Telegram-канала

Реакция МИД РФ

В МИД РФ традиционно обвинили по всему Украину, заявив о том, что атака беспилотников могла "спровоцировать ядерную катастрофу для многих стран".

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Реакция МИД РФ на атаку беспилотников Фото: скриншот с Telegram-канала

В то же время, недавно украинская разведка предупреждала о возможных провокациях на Курской АЭС, которые могут совершить россияне.

Напомним, недавно во временно оккупированном Симферополе (Крым) звучали звуки стрельбы. Кроме того, в небе над городом был виден густой дым.

Добавим, мощные взрывы также раздавались в российском городе Ростове-на-Дону. В городе сработали системы противовоздушной обороны.

Также мы сообщали, что жители российского города Сочи очнулись 14 октября от взрывов . Известно, что взрывы связаны с работой противовоздушной обороны.

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