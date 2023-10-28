У Росії заявили про дронову атаку на Курську АЕС

Курська АЕС. Фото ілюстративне: росЗМІ

Увечері, 26 жовтня, безпілотники літакового типу нібито атакували Курську АЕС. Один з них "вибухнув поруч" зі складом з ядерними відходами. У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Спочатку росЗМІ повідомляли, що нібито російська ППО "перехватила" безпілотник над Курською областю поблизу АЕС.

"Атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, станція працює у штатному режимі", — заявили пізніше у пресслужбі станції.

Втім, сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про те, що один з безпілотників влетів у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши стіни. Два інших безпілотники впали на комплекс адміністративних будівель станції.

Інформація щодо наслідків атаки. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Інформація щодо наслідків атаки. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Реакція МЗС РФ

У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну, заявивши про те, що атака безпілотників могла "спровокувати ядерну катастрофу для багатьох країн".

Реакція МЗС РФ на атаку безпілотників. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Водночас, нещодавно українська розвідка попереджала про можливі провокації на Курській АЕС, які можуть вчинити росіяни.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) лунали звуки стрілянини. Окрім того, у небі над містом було видно густий дим.

Додамо, потужні вибухи також лунали у російському місті Ростові-на-Дону. У місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

Також ми повідомляли, що мешканці російського міста Сочі прокинулися 14 жовтня від вибухів. Відомо, що вибухи пов'язані із роботою протиповітряної оборони.