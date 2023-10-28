У Росії заявили про дронову атаку на Курську АЕС
Увечері, 26 жовтня, безпілотники літакового типу нібито атакували Курську АЕС. Один з них "вибухнув поруч" зі складом з ядерними відходами. У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну.
Про це повідомляють росЗМІ.
БпЛА атакували Курську АЕС
Спочатку росЗМІ повідомляли, що нібито російська ППО "перехватила" безпілотник над Курською областю поблизу АЕС.
"Атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, станція працює у штатному режимі", — заявили пізніше у пресслужбі станції.
Втім, сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про те, що один з безпілотників влетів у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши стіни. Два інших безпілотники впали на комплекс адміністративних будівель станції.
Реакція МЗС РФ
У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну, заявивши про те, що атака безпілотників могла "спровокувати ядерну катастрофу для багатьох країн".
Водночас, нещодавно українська розвідка попереджала про можливі провокації на Курській АЕС, які можуть вчинити росіяни.
Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) лунали звуки стрілянини. Окрім того, у небі над містом було видно густий дим.
Додамо, потужні вибухи також лунали у російському місті Ростові-на-Дону. У місті спрацювали системи протиповітряної оборони.
Також ми повідомляли, що мешканці російського міста Сочі прокинулися 14 жовтня від вибухів. Відомо, що вибухи пов'язані із роботою протиповітряної оборони.
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