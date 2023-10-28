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У Росії заявили про дронову атаку на Курську АЕС

28 жовтня 2023 16:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Росії заявили про дронову атаку на Курську АЕС
Курська АЕС. Фото ілюстративне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 26 жовтня, безпілотники літакового типу нібито атакували Курську АЕС. Один з них "вибухнув поруч" зі складом з ядерними відходами. У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Спочатку росЗМІ повідомляли, що нібито російська ППО "перехватила" безпілотник над Курською областю поблизу АЕС. 

"Атаки безпілотників у Курській області не вплинули на АЕС, станція працює у штатному режимі", — заявили пізніше у пресслужбі станції. 

Втім, сьогодні, 28 жовтня, стало відомо про те, що один з безпілотників влетів у склад ядерних відходів Курської АЕС, пошкодивши стіни. Два інших безпілотники впали на комплекс адміністративних будівель станції.

Атака безпілотників на Курську АЕС
Інформація щодо наслідків атаки. Фото: скриншот з Telegram-каналу
Атака безпілотників на Курську АЕС
Інформація щодо наслідків атаки. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Реакція МЗС РФ

У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну, заявивши про те, що атака безпілотників могла "спровокувати ядерну катастрофу для багатьох країн". 

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Реакція МЗС РФ на атаку безпілотників. Фото: скриншот з Telegram-каналу 

Водночас, нещодавно українська розвідка попереджала про можливі провокації на Курській АЕС, які можуть вчинити росіяни. 

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) лунали звуки стрілянини. Окрім того, у небі над містом було видно густий дим. 

Додамо, потужні вибухи також лунали у російському місті Ростові-на-Дону. У місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

Також ми повідомляли, що мешканці російського міста Сочі прокинулися 14 жовтня від вибухів. Відомо, що вибухи пов'язані із роботою протиповітряної оборони.

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