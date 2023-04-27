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В России заявили, что США разрабатывают психотронное оружие для контроля мыслей

27 апреля 2023 15:58
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
В России заявили, что США разрабатывают психотронное оружие для контроля мыслей
Вышки сотовой связи, посредством которых американцы якобы собираются облучать россиян. Фото: spbdnevnik.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева заявила, что западные ученые уже научились считывать мысли и теперь разрабатывают "психо-электронное оружие" для дистанционного контроля над людьми. Об этом депутат написала в своем телеграм-канале.

"Ученые на ВЭФ (Всемирном экономическом форуме. — Ред.) хвалились, что научились считывать мысли через часы здоровья, вместе с пульсом, давлением и т.д., пока простейшие, а через время анонсировали, что будут считывать полностью. Цель не стесняясь озвучивали: чтоб каждый человек даже думать не смел об их правительстве плохо", — сообщила Енгалычева.

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По ее словам, дальнейшие разработки этих неназванных ученых "еще страшнее".

"Они работают над технологией управления мыслями, посылом импульсов, чтоб человек делал то, что им нужно. Одна из утечек из США подтвердила это, название этому — психо-электронное оружие (на фото)", — написала депутат.

"Утечки", на которые ссылается Енгалычева, представляют собой рисованные схемы неизвестного происхождения и очень плохого качества.

Фейкова схема роботи психотронної зброї

Фейкова схема роботи психотронної зброї
Схемы работы "психотронного оружия". Фото: t.me/deputatEkaterina

"Теперь вы понимаете, зачем им нужно, чтобы весь мир был окутан интернетом к 2030 году? Зачем каждый должен быть загнан на какие угодно порталы госуслуги, мос.ру и т.д. во всех странах? Именно через вышки связи (кому, кстати, они принадлежат?), через интернет они все это планируют делать уже в самые ближайшие годы", — уверена российский депутат.

Также Енгалычева обрушилась на российские власти, которые якобы потворствуют коварным планам США.

"Наши воплощающие эти страшные западные планы против народов России чиновники — либо глупцы, либо предатели, иного быть просто не может", — написала она.

Напомним, так называемое министерство обороны России в очередной раз заявило, что США якобы разрабатывает в Украине "биологическое оружие", которое действует исключительно на россиян.

Также пропагандистка Ольга Скабеева рассказала зрителям телеканала "Россия-1" о "бандеровцах с повышенным уровнем русофобии", выращенных в украинских лабораториях.

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