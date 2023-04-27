У Росії заявили, що США розробляють психотронну зброю для контролю думок

Вишки стільникового зв'язку, за допомогою яких американці нібито збираються опромінювати росіян. Фото: spbdnevnik.ru

Депутатка Мосміськдуми від КПРФ Катерина Єнгаличева заявила, що західні вчені вже навчилися зчитувати думки і тепер розробляють "психоелектронну зброю" для дистанційного контролю над людьми.

Про це депутатка написала у своєму телеграм-каналі.

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"Вчені на ВЕФ (Всесвітньому економічному форумі. — Ред.) хвалилися, що навчилися зчитувати думки через годинники здоров'я, разом із пульсом, тиском тощо, поки найпростіші, а через час анонсували, що зчитуватимуть повністю. Мету озвучували не соромлячись: щоб будь-яка людина навіть думати не сміла про їхній уряд погано", — повідомила Єнгаличева.

За її словами, подальші розробки цих неназваних учених "ще страшніші".

"Вони працюють над технологією управління думками, посиланням імпульсів, щоб людина робила те, що їм потрібно. Один із витоків із США підтвердив це, назва цьому — психоелектронна зброя (на фото)", — написала депутатка.

"Витоки", на які посилається Єнгаличева, являють собою мальовані схеми невідомого походження і дуже поганої якості.

Схеми роботи "психотронної зброї". Фото: t.me/deputat

"Тепер ви розумієте, навіщо їм потрібно, щоб весь світ був оповитий інтернетом до 2030 року? Навіщо кожен має бути загнаний на будь-які портали держпослуги, мос.ру і т.д. у всіх країнах? Саме через вишки зв'язку (кому, до речі, вони належать?), через інтернет вони все це планують робити вже найближчими роками", — впевнена росіська депутатка.

Також Єнгаличева обрушилася на російську владу, яка нібито потурає підступним планам США.

"Наші чиновники, які втілюють ці страшні західні плани проти народів Росії, або дурні, або зрадники, іншого бути просто не може", — написала вона.

Нагадаємо, не так давно так зване міністерство оборони Росії вчергове заявило, що США нібито розробляє в Україні "біологічну зброю", яка діє виключно на росіян.

Також пропагандистка Ольга Скабеєва розповіла глядачам телеканалу "Росія-1" про "бандерівців з підвищеним рівнем русофобії", вирощених в українських лабораторіях.