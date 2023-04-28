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В России заявляют о таинственном дроне, который мешал сесть самолету в аэропорту Москвы

28 апреля 2023 14:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В России заявляют о таинственном дроне, который мешал сесть самолету в аэропорту Москвы
Российский аэропорт "Шереметьево". Фото: Ведомости
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 28 апреля 2023 года, неизвестный дрон мешал сесть российскому самолету в Шереметьево. Инцидент произошел около трех часов дня.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Подробности

Экипаж Boeing 737-800, летевший из Нижнекамска в Москву, при заходе на посадку слева от самолета заметил дрон размерами примерно 10х20 см., говорится в сообщении.

"Аппарат был достаточно близок к борту, но командир воздушного судна посадил судно без происшествий. Вчера аналогичный случай произошел в Домодедово" , — пишут в медиа.

Напомним, ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге "бавовну", а в районе аэродрома было громко. Сообщается, что звук, похожий на взрыв, был слышен в поселении Графская Славянка в Гатчинском районе Ленинградской области, причем ударная волна была достаточно ощутима. На записях камер открытого горения нет.

Заметим, по соседству с предполагаемым районом взрыва расположен военный аэродром "Пушкин".

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