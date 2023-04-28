У Росії заявляють про таємничий дрон, який заважав сісти літаку в аеропорту Москви

Російський аеропорт "Шереметьєво". Фото: Ведомости

Сьогодні, 28 квітня 2023 року, невідомий дрон заважав сісти російському літаку в Шереметьєво. Інцидент стався близько третьої години дня.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Екіпаж Boeing 737-800, що летів з Нижньокамська до Москви, при заході на посадку зліва від літака помітив дрон розмірами приблизно 10х20 см., йдеться в повідомленні.

"Апарат був досить близьким до борту, але командир повітряного судна посадив судно без пригод. Вчора аналогічний випадок трапився у Домодєдово", — пишуть у медіа.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Санкт-Петербурзі "бавовна", а районі аеродрому було гучно. Повідомляється, що звук, схожий на вибух, було чути у поселенні Графська Слов'янка в Гатчинському районі Ленінградської області, причому ударна хвиля була досить відчутною. На записах із камер відкритого горіння немає.

Зауважимо, по сусідству з ймовірним районом вибуху розташований військовий аеродром "Пушкін".