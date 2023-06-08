В России предложили преподавать школьникам "Домострой"

Современное российское издание "Домостроя". Фото: rusvelikaia.ru

Депутат Госдумы Алексей Диденко предложил ввести в российские образовательные программы преподавание "Домостроя". Об этом сообщают российские СМИ.

Депутат считает, что руководство по воспитанию битьем жен и детей, написанное в XVI веке, научит россиян строить счастливые семьи.

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Как заявил Диденко, ценность брака в нынешней России стремится к нулю, потому что супружеская жизни более половины семейных пар заканчивается разводом. По мнению российского депутата, преподавание "Домостроя" поможет решить эту проблему.

"Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи", — цитируют Диденко росСМИ.

Что такое "Домострой"

"Домострой" — сборник наставлений о том, как следует вести домашнее хозяйство, а также правил поведения в семейной и общественной жизни, возникший на территории Московской Руси в XVI веке.

Сборник состоит из нескольких разделов ("Как веровати", "Как царя чтити", "Как жить с женами и с детьми, и с домочадцами", и т.д.). В "семейном" разделе "Домостроя" рекомендуется наказывать детей физически с раннего возраста: "любя же сына своего, учащай ему раны", "казни сына своего измлада и порадуешься о нем в мужестве (во взрослом возрасте)".

Приблизительно таким же образом предлагается обращаться с женой. Чтобы жена во всем подчинялась мужу, ее, по мнению анонимных составителей сборника, следует "наказывать" (то есть бить), однако "бережно" и без нанесения сильных физических увечий: "плеткою вежливенько побить за руки держа".

Напомним, ранее в России провели конкурс комиксов, в ходе которого дети нарисовали казнь через повешение и российских оккупантов, уничтожающих украинцев.

Также российские пропагандисты запустили фейк о десятках тысяч украинских детей, якобы ставших жертвами "западных педофилов".