У Росії запропонували викладати школярам "Домострой"

Сучасне видання "Домостроя". Фото: rusvelikaia.ru

Депутат Держдуми Олексій Діденко запропонував ввести до російських освітніх програм викладання "Домостроя". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Депутат вважає, що посібник з виховання через биття дружин та дітей, написаний у XVI столітті, навчить росіян будувати щасливі сім'ї.

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Подробиці

Як заявив Діденко, цінність шлюбу в нинішній Росії наближається до нуля, тому що подружнє життя більше половини сімейних пар закінчується розлученням. На думку російського депутата, викладання "Домостроя" допоможе вирішити цю проблему.

"Цей давній посібник з побуту та сімейного життя має стати предметом у школах та вузах, щоб наші громадяни з дитинства вчилися будувати міцні та щасливі сім'ї", — цитують Діденко росЗМІ.

Що таке "Домострой"

"Домострой" — збірка настанов про те, як слід вести домашнє господарство, а також правил поведінки в сімейному та суспільному житті, яка виникла на території Московської Русі у XVI столітті.

Збірка складається з кількох розділів ("Як вірувати", "Як царя шанувати", "Як жити з дружинами і з дітьми, і з домочадцями", і т.д.). У "сімейному" розділі "Домострою" рекомендується карати дітей фізично з раннього віку: "люблячи ж сина свого, роби частіше йому рани", "карай сина свого з дитинства і порадієш за нього, коли стане дорослим".

Приблизно так само пропонується поводитися з дружиною. Щоб жінка в усьому покорялася чоловікові, її, на думку анонімних укладачів збірки, слід "карати" (тобто бити), проте "дбайливо" і без нанесення сильних фізичних каліцтв: "нагайкою ввічливенько побити, за руки тримаючи".

Нагадаємо, раніше в Росії провели конкурс коміксів, під час якого діти намалювали страту через повішення і російських окупантів, які нищать українців.

Також російські пропагандисти запустили фейк про десятки тисяч українських дітей, що нібито стали жертвами "західних педофілів".