"Все так делают": в россии вступились за генерала-стриптизера

По словам российского пропагандиста, все нормальные люди так делают

Российский пропагандист-политолог Марат Баширов вступился за заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками рф в Беларуси Александра Матовникова, чье видео с плясками в обнаженном виде взорвало интернет 27 февраля.

"Честно, кто из нас не рассматривал свое тело и не пел в душе? Кто из мужиков не подтягивал живот, надевая костюм или мундир? Я это делал. А вы?" — вопросил Баширов.

По его словам, видео с генеральским стриптизом – это "вброс наших врагов", а те, "кто сегодня мочит Матовникова — бьют по нашей стране".

Генеральские танцы

В понедельник, 27 февраля, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал домашнее видео Матовникова, на котором он танцует стриптиз в душе.

"Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Белоруссии удивляться не стоит", — прокомментировали генеральские пляски в телеграм-канале.

История с продолжением

На следующий день, 28 февраля, в интернете распространились скриншоты личной переписки, предположительно сделанные с телефона Матовникова. На них российский генерал якобы общается с неким молодым человеком.

Что известно о генерале Матовникове

Генерал-лейтенант Александр Матовников (род. в 1965 г.) был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками рф 22 января 2020 года.

Участвовал в аннексии Крыма и войне в Сирии. Награжден званием "Герой российской федерации", орденом "За заслуги перед отечеством" и орденом имени Ахмата Кадырова.

Женат, имеет трех детей от двух браков.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска прозвучали взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений самолет был полностью выведен из строя.