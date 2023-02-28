"Все так делают": в россии вступились за генерала-стриптизера

В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)
Российский пропагандист-политолог Марат Баширов вступился за заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками рф в Беларуси Александра Матовникова, чье видео с плясками в обнаженном виде взорвало интернет 27 февраля.
"Честно, кто из нас не рассматривал свое тело и не пел в душе? Кто из мужиков не подтягивал живот, надевая костюм или мундир? Я это делал. А вы?" — вопросил Баширов.
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По его словам, видео с генеральским стриптизом – это "вброс наших врагов", а те, "кто сегодня мочит Матовникова — бьют по нашей стране".
Генеральские танцы
В понедельник, 27 февраля, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал домашнее видео Матовникова, на котором он танцует стриптиз в душе.
"Россия отправила на поддержку Александра Григорьевича (Лукашенко – ред.) "лучших" представителей генералитета. Поэтому случившемуся на аэродроме Мачулищи в Белоруссии удивляться не стоит", — прокомментировали генеральские пляски в телеграм-канале.
История с продолжением
На следующий день, 28 февраля, в интернете распространились скриншоты личной переписки, предположительно сделанные с телефона Матовникова. На них российский генерал якобы общается с неким молодым человеком.
Что известно о генерале Матовникове
Генерал-лейтенант Александр Матовников (род. в 1965 г.) был назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками рф 22 января 2020 года.
Участвовал в аннексии Крыма и войне в Сирии. Награжден званием "Герой российской федерации", орденом "За заслуги перед отечеством" и орденом имени Ахмата Кадырова.
Женат, имеет трех детей от двух браков.
Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска прозвучали взрывы.
Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений самолет был полностью выведен из строя.