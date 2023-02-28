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У росії заступилися за генерала-стриптизера Матовнікова, який танцював еротичні танці в душі (ВІДЕО)

28 лютого 2023 15:15
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
"Усі так роблять": у росії заступилися за генерала-стриптизера
За словами російського пропагандиста, усі нормальні люди так роблять
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Російський пропагандист-політолог Марат Баширов заступився за заступника головнокомандувача Сухопутних військ росії в Білорусі Олександра Матовнікова, чиє відео з танцями в оголеному вигляді підірвало інтернет 27 лютого.

"Чесно, хто з нас не розглядав своє тіло і не співав у душі? Хто з мужиків не підтягував живіт, одягаючи костюм чи мундир? Я це робив. А ви?" — запитав Баширов.

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За його словами, відео з генеральським стриптизом — це "вкид наших ворогів", а ті, "хто сьогодні мочить Матовнікова — б'ють по нашій країні".

Стриптиз генерала Матовнікова

Генеральські танці

У понеділок, 27 лютого, телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" опублікував домашнє відео Матовнікова, на якому він танцює стриптиз у душі.

"Росія відправила на підтримку Олександра Григоровича (Лукашенка.  Ред.) "найкращих" представників генералітету. Отже, тому, що відбулося на ареродромі Мачуліщі в Білорусії, дивуватися не варто", — прокоментували генеральські танці в телеграм-каналі.

Історія з продовженням

Наступного дня, 28 лютого, в інтернеті поширилися скріншоти особистого листування, ймовірно, зроблені з телефону Матовнікова. На них російський генерал нібито спілкується з якимсь хлопцем.

Що відомо про генерала Матовнікова

Генерал-лейтенант Олександр Матовніков (нар. 1965 р.) був призначений заступником головнокомандувача Сухопутними військами рф 22 січня 2020 року.

Брав участь в анексії Криму та війні у Сирії. Нагороджений званням "Герой російської федерації", орденом "За заслуги перед вітчизною" та орденом імені Ахмата Кадирова.

Одружений, має трьох дітей від двох шлюбів.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується за десять кілометрів від Мінська, пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень літак був повністю виведений з ладу.

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