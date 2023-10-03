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В "Роскосмосе" назвали причину аварии станции "Луна-25"

3 октября 2023 12:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Роскосмосе" назвали причину аварии станции "Луна-25"
Станция "Луна-24". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

"Роскосмос" заявил, что причина аварии станции "Луна-25" — блок измерения угловых скоростей БИУС-Л "запутался" в командах. Сейчас уже выработаны уже все рекомендации для исключения подобных проблем.

Об этом пишут росСМИ.

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В "Роскосмосе" заявили, что блок измерения угловых скоростей БИУС-Л "запутался" в командах и направил станции нулевые сигналы по скорости и это не позволило вовремя выключить двигатель "Луна-25". 

Там подчеркнули, что в настоящее время выработаны рекомендации по исключению повторения подобных событий.

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Напомним, что космическая станция "Луна-25" столкнулась с проблемами при посадке на Луну, когда ее двигатель продолжил работать дольше, чем планировалось. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что вместо предполагаемых 84 секунд двигатель был активен 127 секунд.

Ранее мы рассказывали, в субботу, 19 августа, согласно плану миссии космического аппарата "Луна-25" был запланирован импульс для создания эллиптической траектории перед посадкой. Однако примерно в 14:57 по московскому времени контакт с "Луна-25" был утрачен.

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