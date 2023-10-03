У "Роскосмосі" назвали причину аварії станції "Луна-25"

Станція "Луна-24". Фото: росЗМІ

"Роскосмос" заявив, що причина аварії станції "Луна-25" — блок вимірювання кутових швидкостей БІУС-Л "заплутався" в командах. Наразі вироблені вже всі рекомендації для виключення подібних проблем.

Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Яка причина аварії станції "Луна-25"

У "Роскосмосі" заявили, що блок вимірювання кутових швидкостей БІУС-Л "заплутався" в командах і надіслав станції нульові сигнали за швидкістю і це не дозволило вчасно вимкнути двигун "Луна-25.

Там наголосили, що на цей час вироблено рекомендації для виключення повторення подібних подій.

Нагадаємо, що космічна станція "Луна-25" зіткнулася з проблемами при посадці на Місяць, коли її двигун продовжив працювати довше, ніж планувалося. Голова Роскосмосу Юрій Борисов сказав, що замість передбачуваних 84 секунд двигун був активний 127 секунд.

Раніше ми розповідали, у суботу, 19 серпня, відповідно до плану місії космічного апарату "Луна-25", було заплановано імпульс для створення еліптичної траєкторії перед посадкою. Проте приблизно о 14:57 за московським часом контакт з "Луна-25" було втрачено.